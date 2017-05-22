Уиллем Дефо отрежет себе ухо

Уиллем Дефо
сыграет Винсента Ван Гога
в биографической картине «На пороге вечности»
известного режиссёра и художника Джулиана Шнабеля
(«Скафандр и бабочка»
).
Сценарий к фильму напишет сам Шнабель
совместно с Жан-Клодом Каррьером
. Зритель узнает о последних годах жизни знаменитого постимпрессиониста, которые он провёл в городе Арле и деревне Овер-сюр-Уаз.
Джулиан Шнабель: «Это фильм о живописи, художнике и их отношении к бесконечности. История рассказывается от лица художника, в ней содержатся важные, на мой взгляд, моменты его жизни. Это не официальная история, это моя версия. Надеюсь, она поможет стать ближе к нему».
Продюсер картины - Джон Килик
. О дате релиза пока информации нет.
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