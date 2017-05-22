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Уиллем Дефо отрежет себе ухо

22 мая
2017 год

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22 мая 2017
Уиллем Дефо сыграет Винсента Ван Гога в биографической картине «На пороге вечности» известного режиссёра и художника Джулиана Шнабеля («Скафандр и бабочка»).

Уиллем Дефо отрежет себе ухо

Сценарий к фильму напишет сам Шнабель совместно с Жан-Клодом Каррьером. Зритель узнает о последних годах жизни знаменитого постимпрессиониста, которые он провёл в городе Арле и деревне Овер-сюр-Уаз.

Джулиан Шнабель: «Это фильм о живописи, художнике и их отношении к бесконечности. История рассказывается от лица художника, в ней содержатся важные, на мой взгляд, моменты его жизни. Это не официальная история, это моя версия. Надеюсь, она поможет стать ближе к нему».

Продюсер картины - Джон Килик. О дате релиза пока информации нет.
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