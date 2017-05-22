Минкульт отказался от повышения стоимости прокатных удостоверений

Министерство культуры Российской Федерации утратило интерес к идее о повышении стоимости прокатных удостоверений до 5
миллионов рублей.
Согласно заявлению Владимира Мединского
, «такой идеи нет вообще»
. Но, тем не менее, министр культуры уверен в том, что отечественный кинематограф отчаянно нуждается в системе государственной защиты из-за «дикого, пещерного рынка кинодистрибуции».
Владимир Мединский: «Практически полное отсутствие государственной системы защиты, государственного протекционизма в сфере кинопроката, – так быть не должно! Если мы хотим, чтобы наше кино было качественным, чтобы оно существовало и развивалось как индустрия, мы должны индустрию кино поддерживать. Так происходит во всех странах мира, нет ни одного исключения, где бы ни старались сохранять и развивать национальный кинематограф, – от Китая до Франции».
В связи с этим чиновник попросил депутатов Государственной Думы разработать и поддержать законодательно систему государственного регулирования в сфере российского кино.
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