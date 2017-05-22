Минкульт отказался от повышения стоимости прокатных удостоверений

Министерство культуры Российской Федерации утратило интерес к идее о повышении стоимости прокатных удостоверений домиллионов рублей.Согласно заявлению. Но, тем не менее, министр культуры уверен в том, что отечественный кинематограф отчаянно нуждается в системе государственной защиты из-за «дикого, пещерного рынка кинодистрибуции».В связи с этим чиновник попросил депутатов Государственной Думы разработать и поддержать законодательно систему государственного регулирования в сфере российского кино.