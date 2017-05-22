Дежа-вю: Элис снова проснётся в душе

Создатели фантастического экшена «Обитель зла: Последняя глава»
обещали, что это будет последний фильм серии, несмотря на финал, намекавший на возможное продолжение. Разумеется, новая часть не заставила себя долго ждать. Правда, продюсер Мартин Московиц
предупредил, что это будет перезапуск, а не сиквел.
Производство фильма возьмёт на себя немецкая кинокомпания Constantin Film, выпустившая все ленты серии по мотивам культовых игр
.
Из-за того, что в настоящий момент работа над лентой находится на ранней стадии, Московиц
воздержался от комментариев, а потому мы не знаем, что случится с Элис, которую сыграла во всех частях Милла Йовович
.
Где-то далеко надрываются от хохота Джилл Валентайн и Ада Вонг.
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