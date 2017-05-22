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Арни уверен в возвращении Терминатора

22 мая
2017 год

Новости кино >>
22 мая 2017
Арнольд Шварценеггер приступил к переговорам с Джеймсом Кэмероном по поводу своего участия в съёмках шестой части «Терминатора».

Арни уверен в возвращении Терминатора

Арнольд Шварценеггер: «Терминатор вернулся, и работа уже кипит. У Кэмерона есть несколько отличных идей насчёт того, как нужно продолжить франшизу. Я буду в этом фильме».

Известно, что в конце марта продюсер Дэвид Эллисон поделился своими соображениями о судьбе «Терминатора»: «Мы определились с будущим "Терминатора", и, поверьте мне, это невероятно светлое будущее. Думаю, мы сможем предложить поклонникам серии то, чего они горячо ждали ещё со времен "Судного дня". На этот год у нас запланирован масштабный анонс, и мы потрясающе взволнованы, поскольку он задаст направление всей франшизе».

Ранее также сообщалось, что режиссёрское кресло может занять создатель «Дэдпула» Тим Миллер, которому разрешили снять ребут и финальную часть саги в одном лице. Когда именно следует ожидать «Терминатора 6» на больших экранах планеты - неизвестно.
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Арни уверен в возвращении Терминатора фотографии
Арни уверен в возвращении Терминатора фотографии
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