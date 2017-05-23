Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Новый фильм создателя хоррора «Прочь» выйдет весной 2019 год

23 мая
2017 год

Новости кино >>
23 мая 2017
Студия Universal Pictures определилась с датой премьеры новой картины Джордана Пила.

Новый фильм создателя хоррора «Прочь» выйдет весной 2019 год

Безымянный триллер на социальную тематику появится на больших экранах США 15 марта 2019 года.

Пил заявлен как автор сценария, режиссёр и продюсер ленты, основанной на оригинальной идее. Бюджет составит сумму, в 5 раз превышающую затраты на его режиссёрский дебют «Прочь», на чьё производство ушло менее 5 миллионов долларов, а заработал он $229,6 млн в мировом прокате.

В начале мая стало известно, что заключена сделка между Universal и продюсерской компанией Джордана Пила Monkeypaw Productions. Помимо собственных постановок режиссёр спродюсирует совместно с Джейсоном Блумом ряд малобюджетных лент для киностудии.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Джордан Пил посетит «Страну Лавкрафта»
«Прочь» лидирует по количеству номинаций MTV Movie & TV Awards 2017
фильмы
Прочь

фотографии >>
Новый фильм создателя хоррора «Прочь» выйдет весной 2019 год фотографии
Новый фильм создателя хоррора «Прочь» выйдет весной 2019 год фотографии
Новый фильм создателя хоррора «Прочь» выйдет весной 2019 год фотографии
Новый фильм создателя хоррора «Прочь» выйдет весной 2019 год фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Нелли Корниенко
Сергей Крапива
Надир Малишевский
Юлиан Панич
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Вотан Вилке Мёринг
Джон Пэйн
Надя Уль
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью