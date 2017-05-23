Новый фильм создателя хоррора «Прочь» выйдет весной 2019 год

Студия Universal Pictures определилась с датой премьеры новой картины Джордана Пила
.
Безымянный триллер на социальную тематику появится на больших экранах США 15 марта 2019
года.
Пил
заявлен как автор сценария, режиссёр и продюсер ленты, основанной на оригинальной идее. Бюджет составит сумму, в 5 раз превышающую затраты на его режиссёрский дебют «Прочь»
, на чьё производство ушло менее 5
миллионов долларов, а заработал он $229,6
млн в мировом прокате.
В начале мая стало известно, что заключена сделка между Universal и продюсерской компанией Джордана Пила Monkeypaw Productions. Помимо собственных постановок режиссёр спродюсирует совместно с Джейсоном Блумом
ряд малобюджетных лент для киностудии.
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