Крапивник упорхнул с ветки

На YouTube-канале «Твин Пикса» опубликована начальная заставка третьего сезона сериала.
Из представленного ролика стало понятно, что Дэвид Линч решил отказаться от классического видеоряда, сохранив при этом знаменитую оригинальную мелодию Анджело Бадаламенти. В начале интро перед зрителем предстаёт портрет Лоры Палмер в исполнении Шерил Ли, который в первых сезонах показывали в финале эпизода. Затем в кадр попадает водопад, а под занавес появляется «красная комната» Чёрного вигвама.
В заставке нет ни крапивника, сидящего на ветке; ни лесопилки; ни шоссе, ведущего в Твин Пикс, на обочине которого стоит табличка с приветствием и указанием количества жителей (51201 человек).
Первые серии третьего сезона культового сериала Дэвида Линча и Марка Фроста были показаны 21 мая в США и 22 мая в России. Критики тепло приняли телешоу. В частности, Джеймс Понивозик в рецензии для The New York Times отметил, что «сериал сохранил способность превращать телевизор в опасный портал, из которого в любой момент может вырваться нечто ужасающее или чудесное». А критик The Hollywood Reporter Дэниэл Финберг подчеркнул: «Не было различимой границы между сериями, и если бы не начались финальные титры, второй час мог бы, вероятно, с лёгкостью перетечь в третий. Это не эпизодическое шоу. Это что-то другое».
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