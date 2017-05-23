Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Крапивник упорхнул с ветки

23 мая
2017 год

Новости кино >>
23 мая 2017
На YouTube-канале «Твин Пикса» опубликована начальная заставка третьего сезона сериала.



Из представленного ролика стало понятно, что Дэвид Линч решил отказаться от классического видеоряда, сохранив при этом знаменитую оригинальную мелодию Анджело Бадаламенти. В начале интро перед зрителем предстаёт портрет Лоры Палмер в исполнении Шерил Ли, который в первых сезонах показывали в финале эпизода. Затем в кадр попадает водопад, а под занавес появляется «красная комната» Чёрного вигвама.

В заставке нет ни крапивника, сидящего на ветке; ни лесопилки; ни шоссе, ведущего в Твин Пикс, на обочине которого стоит табличка с приветствием и указанием количества жителей (51201 человек).

Первые серии третьего сезона культового сериала Дэвида Линча и Марка Фроста были показаны 21 мая в США и 22 мая в России. Критики тепло приняли телешоу. В частности, Джеймс Понивозик в рецензии для The New York Times отметил, что «сериал сохранил способность превращать телевизор в опасный портал, из которого в любой момент может вырваться нечто ужасающее или чудесное». А критик The Hollywood Reporter Дэниэл Финберг подчеркнул: «Не было различимой границы между сериями, и если бы не начались финальные титры, второй час мог бы, вероятно, с лёгкостью перетечь в третий. Это не эпизодическое шоу. Это что-то другое».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Агент Купер постарел
Вышел новый загадочный трейлер «Твин Пикса»
Появились новые кадры третьего сезона «Твин Пикса»
персоны
Анджело БадаламентиШерил ЛиДэвид Линч
фильмы
Твин Пикс

фотографии >>
Крапивник упорхнул с ветки фотографии
Крапивник упорхнул с ветки фотографии
Крапивник упорхнул с ветки фотографии
Крапивник упорхнул с ветки фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Роджер Мур
23 мая 2017 года ушел из жизни британский актер Роджер Мур.

День рождения >>

Джульетта Геринг
Лариса Гузеева
Нелли Корниенко
Сергей Крапива
Надир Малишевский
Юлиан Панич
Евгений Сытый
Гунарс Цилинский (Цилинскис)
Павел Чинарёв
Залман Кинг
Джоан Коллинз
Герберт Маршалл
Вотан Вилке Мёринг
Джон Пэйн
Надя Уль
Улла Якобсон
все родившиеся 23 мая >>

Афиша кино >>

Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Птица
мелодрама, музыкальный фильм
Россия, 2016
Чужой: Завет
научная фантастика, фильм ужасов
Великобритания, США, 2017
Голос из камня
драма, мистика, триллер, экранизация, эротика
Италия, США, 2017
Белое вино из Баббудойу
комедия
Италия, 2016
Охотник с Уолл-стрит
драма, социальная драма
Канада, США, 2016
Париж подождёт
комедия, мелодрама
Великобритания, США, 2016
Танцовщик
биография, музыкальный фильм
Великобритания, Россия, США, Украина, 2016
Трио в перьях
приключения
Бельгия, Германия, Люксембург, Норвегия, США, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью