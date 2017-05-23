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У «Курьера» появится дочь

23 мая
2017 год

Новости кино >>
23 мая 2017
Звезда классической трагикомедии Карена Шахназарова «Курьер» Фёдор Дунаевский планирует сняться в её продолжении.

У «Курьера» появится дочь

Согласно Дунаевскому, его друг Денис Билунов написал заявку на литературный сценарий, которую в случае одобрения студией «Мосфильм» или каким-либо продюсером переделают в полноценный режиссёрский сценарий и запустят в производство.

Зрителям поведают об отношениях Ивана и его 17-летней дочери, «радикальной феминистки». Постоянные выходки юной бунтарки вынуждают мать девушки (Анастасия Немоляева) обратиться за помощью к её отцу, с которым она давно развелась. Ивану даются сутки на то, чтобы укротить строптивую дочь, после чего жизнь обоих резко меняется. Помимо Дунаевского и Немоляевой, создатели планируют пригласить в свой проект Олега Басилашвили, Владимира Меньшова, Инну Чурикову, Александра Панкратова-Чёрного и Светлану Крючкову, снимавшихся в фильме 1986 года.

Карен Шахназаров поддержал идею продолжения: «С идеей сиквела ко мне обращался Фёдор Дунаевский. Я, как автор повести "Курьер", сказал ему, что совершенно не против, те права, которые мне принадлежат, я готов предоставить, но работать на этом проекте не буду ни в каком качестве, мне это уже просто неинтересно».
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Курьер

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У «Курьера» появится дочь фотографии
У «Курьера» появится дочь фотографии
У «Курьера» появится дочь фотографии
У «Курьера» появится дочь фотографии
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обсуждение >>
№ 2
Irdy (Ростов-на-Дону)   23.05.2017 - 15:09
А мне понравилась идея, может интересно получиться. Кто дочку-то будет играть? Пожалуйста, только не Бортич! ;) читать далее>>
№ 1
vvmiss   23.05.2017 - 13:01
Курьер-гениальный фильм.Продолжение совершенно не нужно читать далее>>
Всего сообщений: 2
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