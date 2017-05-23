У «Курьера» появится дочь

Звезда классической трагикомедии Карена Шахназарова «Курьер» Фёдор Дунаевский
планирует сняться в её продолжении.
Согласно Дунаевскому
, его друг Денис Билунов
написал заявку на литературный сценарий, которую в случае одобрения студией «Мосфильм» или каким-либо продюсером переделают в полноценный режиссёрский сценарий и запустят в производство.
Зрителям поведают об отношениях Ивана и его 17-летней дочери, «радикальной феминистки». Постоянные выходки юной бунтарки вынуждают мать девушки (Анастасия Немоляева
) обратиться за помощью к её отцу, с которым она давно развелась. Ивану даются сутки на то, чтобы укротить строптивую дочь, после чего жизнь обоих резко меняется. Помимо Дунаевского
и Немоляевой
, создатели планируют пригласить в свой проект Олега Басилашвили
, Владимира Меньшова
, Инну Чурикову
, Александра Панкратова-Чёрного
и Светлану Крючкову
, снимавшихся в фильме 1986 года.
Карен Шахназаров
поддержал идею продолжения: «С идеей сиквела ко мне обращался Фёдор Дунаевский. Я, как автор повести "Курьер", сказал ему, что совершенно не против, те права, которые мне принадлежат, я готов предоставить, но работать на этом проекте не буду ни в каком качестве, мне это уже просто неинтересно».
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