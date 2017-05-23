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Джеймс Ван назначен продюсером перезапуска «Обители зла»

23 мая
2017 год

Новости кино >>
23 мая 2017
Не успели мы опомниться от новости о перезапуске «Обители зла», как стали известны новые подробности о грядущем проекте, основанном на культовой серии игр.

Джеймс Ван назначен продюсером перезапуска «Обители зла»

По информации Deadline Hollywood, продюсером новой картины станет Джеймс Ван («Заклятие»), а за сценарий возьмётся Грег Руссо.

Поговаривают, что от прежнего актёрского ансамбля никого не останется. С режиссёром создатели перезапуска пока не определились.

За производство новой «Обители зла» будут в ответе Constantin Films и Screen Gems, работавшие над предыдущими частями серии.
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