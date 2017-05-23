Джеймс Ван назначен продюсером перезапуска «Обители зла»

Не успели мы опомниться от новости о перезапуске «Обители зла»
, как стали известны новые подробности о грядущем проекте, основанном на культовой серии игр.
По информации Deadline Hollywood, продюсером новой картины станет Джеймс Ван
(«Заклятие»
), а за сценарий возьмётся Грег Руссо
.
Поговаривают, что от прежнего актёрского ансамбля никого не останется. С режиссёром создатели перезапуска пока не определились.
За производство новой «Обители зла» будут в ответе Constantin Films и Screen Gems, работавшие над предыдущими частями серии.
обсуждение >>