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Роман Курцын и Евгения Лапова влюбились в «Крым»

23 мая
2017 год

Новости кино >>
23 мая 2017
Опубликованы первый трейлер и постер «Крыма» Алексея Пиманова.



Режиссёр расскажет зрителям историю любви жителя Севастополя и киевской журналистки, разворачивающуюся на фоне «крымской весны» 2014 года.

В главных ролях - Роман Курцын и Евгения Лапова.

«Крым» в прокате с 17 августа.
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фотографии >>
Роман Курцын и Евгения Лапова влюбились в «Крым» фотографии
Роман Курцын и Евгения Лапова влюбились в «Крым» фотографии
Роман Курцын и Евгения Лапова влюбились в «Крым» фотографии
Роман Курцын и Евгения Лапова влюбились в «Крым» фотографии
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