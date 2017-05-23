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23 мая 2017
/
Роман Курцын и Евгения Лапова влюбились в «Крым»
Роман Курцын и Евгения Лапова влюбились в «Крым»
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23 мая 2017
Опубликованы первый трейлер и постер
«Крыма» Алексея Пиманова
.
Режиссёр расскажет зрителям историю любви жителя Севастополя и киевской журналистки, разворачивающуюся на фоне «крымской весны» 2014 года.
В главных ролях -
Роман Курцын
и
Евгения Лапова
.
«Крым»
в прокате с
17 августа
.
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