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Натан Дрейк помолодел

23 мая
2017 год

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23 мая 2017
Экранизация популярной серии видеоигр Uncharted приобрела исполнителя главной роли.

Натан Дрейк помолодел

В образе Натана Дрейка предстанет... Том Холланд, новоиспечённый Человек-паук. Такое решение Sony наводит на мысль, что будущая лента будет представлять собой приквел, в котором пойдёт речь о юном искателе приключений.

Идея омоложения Дрейка пришла продюсеру Тому Ротману после просмотра последней монтажной версии кинокомикса «Человек-паук: Возвращение домой». Впрочем, и в самой игре (в третьей части) был момент, где можно было поиграть за молодого Натана.

Режиссёрское кресло занял Шон Леви, один из постановщиков «Очень странных дел», где, как вы знаете, главными героями были подростки. Сценаристом всё ещё числится Джо Карнахан, хотя с учётом обстоятельств сценарий, скорее всего, заново перепишут. О дате релиза пока даже не имеет смысла говорить.
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