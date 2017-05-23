Натан Дрейк помолодел

Экранизация популярной серии видеоигр Uncharted
приобрела исполнителя главной роли.
В образе Натана Дрейка предстанет... Том Холланд
, новоиспечённый Человек-паук. Такое решение Sony наводит на мысль, что будущая лента будет представлять собой приквел, в котором пойдёт речь о юном искателе приключений.
Идея омоложения Дрейка пришла продюсеру Тому Ротману
после просмотра последней монтажной версии кинокомикса «Человек-паук: Возвращение домой»
. Впрочем, и в самой игре (в третьей части) был момент, где можно было поиграть за молодого Натана.
Режиссёрское кресло занял Шон Леви
, один из постановщиков «Очень странных дел»
, где, как вы знаете, главными героями были подростки. Сценаристом всё ещё числится Джо Карнахан
, хотя с учётом обстоятельств сценарий, скорее всего, заново перепишут. О дате релиза пока даже не имеет смысла говорить.
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