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Умер Роджер Мур

23 мая
2017 год

Новости кино >>
23 мая 2017
Сегодня, 23 мая, в Швейцарии в возрасте 89 лет скончался один из исполнителей роли агента 007 - знаменитый британский актёр Сэр Роджер Мур.

Умер Роджер Мур

Об этом сообщила семья Мура на его официальной странице в Twitterе, уточнив, что он умер «после короткой, но отважной борьбы с раком».

Роджер Джордж Мур родился 14 октября 1927 года в Лондоне. Прославился благодаря роли Джеймса Бонда, сыгранной им в 7 картинах «бондианы»: «Живи и дай умереть», «Человек с золотым пистолетом», «Шпион, который меня любил», «Лунный гонщик», «Только для ваших глаз», «Осьминожка» и «Вид на убийство».

Кроме того, актёр создал запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Когда я в последний раз видел Париж», «В яблочко!», «Проклятие Розовой Пантеры», «Шерлок Холмс в Нью-Йорке», «Маверик», «Святой» и другие.
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В яблочко!Вид на убийствоЖиви и дай умеретьКогда я в последний раз видел ПарижЛунный гонщикМаверикОсьминожкаПроклятие Розовой ПантерыСвятойТолько для ваших глазЧеловек с золотым пистолетомШерлок Холмс в Нью-ЙоркеШпион, который меня любил

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Умер Роджер Мур фотографии
Умер Роджер Мур фотографии
Умер Роджер Мур фотографии
Умер Роджер Мур фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   23.05.2017 - 18:19
К Джеймсу Бонду я равнодушна, смотрела фильмы, но не тронули совершенно. Актера жаль, как и всех. Кто лучший Бонд, выяснять бесполезно. читать далее>>
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Роджер Мур
23 мая 2017 года ушел из жизни британский актер Роджер Мур.

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