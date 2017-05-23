Умер Роджер Мур

Новости кино
Исполнитель роли Джеймса Бонда скончался в возрасте 89 лет.
Обзор сериалов
Он знает все, кроме своего прошлого
Новости театра
Новости кино
Главную роль в экранизации Uncharted отдали Тому Холланду, новоиспечённому Человеку-пауку.
Новости кино
Новости кино
Сценарий напишет Грег Руссо.
Рецензии на спектакли
Ситком будет длиться вечно
Фестивальная колонка
Обзор сериалов
Во втором сезоне Александр Петров насмехается над бедными
Интервью
Исполнитель роли подполковника Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки» об Александре Петрове, проблемах российской комедии и тонкостях озвучки.
Интервью
Популярный актер кино и телевидения о новой работе и любимых ролях
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