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Эмир Кустурица получил главный приз кинофорума «Золотой Витязь»

24 мая
2017 год

Новости кино >>
24 мая 2017
Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица был удостоен высшей награды Международного кинофорума «Золотой Витязь».

Эмир Кустурица получил главный приз кинофорума «Золотой Витязь»

Увы, сам Кустурица не смог приехать в Севастополь, где проходит мероприятие, поэтому золотая медаль имени Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» будет вручена режиссёру уже в Белграде.

Фильм Кустурицы «По млечному пути» открыл «Золотой Витязь», который стартовал 22 мая. В ленте главные роли играют сам Кустурица, Моника Белуччи и Слобода Мичалович, последняя, к слову, приехала на Крымский полуостров, чтобы принять участие в кинофоруме.

«Золотой Витязь» продлится до 31 мая, всего на форуме будет представлено 183 кинокартины в разных категориях.
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