Эмир Кустурица получил главный приз кинофорума «Золотой Витязь»

Сербский кинорежиссёр Эмир Кустурица
был удостоен высшей награды Международного кинофорума «Золотой Витязь».
Увы, сам Кустурица не смог приехать в Севастополь, где проходит мероприятие, поэтому золотая медаль имени Сергея Бондарчука «За выдающийся вклад в кинематограф» будет вручена режиссёру уже в Белграде.
Фильм Кустурицы «По млечному пути»
открыл «Золотой Витязь», который стартовал 22 мая. В ленте главные роли играют сам Кустурица, Моника Белуччи
и Слобода Мичалович
, последняя, к слову, приехала на Крымский полуостров, чтобы принять участие в кинофоруме.
«Золотой Витязь» продлится до 31 мая, всего на форуме будет представлено 183 кинокартины в разных категориях.
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