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Режиссёр Зак Снайдер не закончил работу над «Лигой справедливости»

24 мая
2017 год

Новости кино >>
24 мая 2017
Зак Снайдер прекращает работу над экранизацией комикса «Лига справедливости», вместо него фильм доснимет постановщик и сценарист «Мстителей» Джосс Уидон.

Режиссёр Зак Снайдер не закончил работу над «Лигой справедливости»

Снайдер принял решение уйти из проекта, чтобы провести время с семьёй, которая переживает тяжёлую утрату, - 20-летняя дочь режиссёра Отом в марте покончила с собой. Информация о трагедии тщательно скрывалась от СМИ, однако после ухода Зака Снайдера из проекта журналистам все же удалось выяснить причину. Отмечается, что жена постановщика Дебора Снайдер также отказалась от обязанностей продюсера «Лиги».

«Я решил отойти от фильма, чтобы быть с моей семьей, моими детьми, которым я очень нужен. У нас сейчас тяжелый период», — прокомментировал режиссёр своё решение.

Режиссёр Зак Снайдер не закончил работу над «Лигой справедливости»

У Снайдера осталось семеро детей, двое из которых приёмные. Режиссёр рассказал, что сначала он пытался отвлечься от трагедии, с головой завалив себя работой, но позже понял, что должен находиться рядом с близкими.

Джосс Уидон изначально был заявлен в качестве режиссёра и сценариста картины «Бэтгёрл». Снайдер пригласил коллегу, чтобы поработать над сценарием «Лиги Справедливости» и сделать его более эмоциональным. После смерти дочери Зак решил покинуть съёмочную площадку и полностью передать Уидону обязанности режиссёра.

Режиссёр Зак Снайдер не закончил работу над «Лигой справедливости»

Студия Warner Bros. уверяет, что замена режиссёра не вызовет никаких серьёзных сложностей, и фильм выйдет в прокат 17 ноября, как и было заявлено ранее.
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Режиссёр Зак Снайдер не закончил работу над «Лигой справедливости» фотографии
Режиссёр Зак Снайдер не закончил работу над «Лигой справедливости» фотографии
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