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Завершились съёмки новых «Ёлок»

24 мая
2017 год

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24 мая 2017
23 мая кинокомпания Bazelevs завершила съёмки нового фильма популярной российской франшизы «Ёлки». В шестой части снова появятся Иван Ургант, Сергей Светлаков, а к ним присоединятся Дмитрий Нагиев, Екатерина Климова, Валентина Мазунина и многие другие актеры.

Завершились съёмки новых «Ёлок»


Съемки картины проходили в заснеженном майском лесу неподалеку от подмосковного города Красногорск. Режиссёр Жора Крыжовников отметил, что новые «Ёлки» будут состоять из пяти новелл – комедийных и мелодраматических. По традиции в фильме будут показаны разные истории, герои, города, которые переплетутся в единый сюжет.

Дмитрий Нагиев рассказал о съёмках следующее: «Простых историй мы не любим, поэтому в «Ёлках» я перемещаюсь из проруби в сугроб, таскаю на своей спине молодых актеров, буквально горю на площадке…Режиссер во мне видит моложавость, бодрость духа, человека, несущегося локомотивом на встречу юному поколению, что я и пытаюсь изо всех своих оставшихся сил делать».

Завершились съёмки новых «Ёлок»

Премьера новых «Ёлок» запланирована на 21 декабря 2017 года.
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Завершились съёмки новых «Ёлок» фотографии
Завершились съёмки новых «Ёлок» фотографии
Завершились съёмки новых «Ёлок» фотографии
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