Завершились съёмки новых «Ёлок»

23 мая кинокомпания Bazelevs завершила съёмки нового фильма популярной российской франшизы «Ёлки»
. В шестой части снова появятся Иван Ургант
, Сергей Светлаков
, а к ним присоединятся Дмитрий Нагиев
, Екатерина Климова
, Валентина Мазунина
и многие другие актеры.
Съемки картины проходили в заснеженном майском лесу неподалеку от подмосковного города Красногорск. Режиссёр Жора Крыжовников отметил, что новые «Ёлки» будут состоять из пяти новелл – комедийных и мелодраматических. По традиции в фильме будут показаны разные истории, герои, города, которые переплетутся в единый сюжет.
Дмитрий Нагиев рассказал о съёмках следующее: «Простых историй мы не любим, поэтому в «Ёлках» я перемещаюсь из проруби в сугроб, таскаю на своей спине молодых актеров, буквально горю на площадке…Режиссер во мне видит моложавость, бодрость духа, человека, несущегося локомотивом на встречу юному поколению, что я и пытаюсь изо всех своих оставшихся сил делать»
.
Премьера новых «Ёлок» запланирована на 21 декабря 2017 года
.
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