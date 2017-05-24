Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны

С 29 мая
на канале НТВ стартует продолжение детективного сериала «Свидетели»
об агентах следственно-аналитического управления.
По сюжету САУ возглавляет полковник Андрей Громов, и под его чутким руководством действует команда профессионалов своего дела. Каждый день оперативникам приходится взламывать компьютеры, работать под прикрытием и рисковать своей жизнью.
В новых сериях команду ждут еще более запутанные дела и опасные миссии, некоторым даже предстоит даже переквалифицироваться для выполнения операции. В коллективе также намечается пополнение - к ним присоединится психолог-физиолог Маргарита Керенская.
Главные роли в сериале исполнили Николай Сердцев
, Станислав Повольнов
, Татьяна Храмова
, Лора Резникова
, Данила Якушев
, Егор Вадов
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