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Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны

24 мая
2017 год

Новости кино >>
24 мая 2017
С 29 мая на канале НТВ стартует продолжение детективного сериала «Свидетели» об агентах следственно-аналитического управления.

Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны

По сюжету САУ возглавляет полковник Андрей Громов, и под его чутким руководством действует команда профессионалов своего дела. Каждый день оперативникам приходится взламывать компьютеры, работать под прикрытием и рисковать своей жизнью.

В новых сериях команду ждут еще более запутанные дела и опасные миссии, некоторым даже предстоит даже переквалифицироваться для выполнения операции. В коллективе также намечается пополнение - к ним присоединится психолог-физиолог Маргарита Керенская.

Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны

Главные роли в сериале исполнили Николай Сердцев, Станислав Повольнов, Татьяна Храмова, Лора Резникова, Данила Якушев, Егор Вадов.
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Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны фотографии
Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны фотографии
Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны фотографии
Российский детектив «Свидетели» возвращается на телеэкраны фотографии
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