Второй сезон «Полицейского с Рублёвки» показал отличный старт

Первая серия второго сезона российского сериала «Полицейский с Рублёвки»
, которая была показана на ТНТ 22 мая, стала лидером по Москве в вечернем слоте с 21:00 до 22:00.
По данным Mediascope, доля первой серии проекта ТНТ составила 17,6% среди жителей столицы в возрасте от 14 до 44 лет. Доля по молодежной аудитории от 18 до 30 лет составила 21%, что также позволило ТНТ занять первое месте в слоте.
Действия нового сезона
сериала разворачиваются в первом районе столичной реновации – в «Бескудниково», куда главные герои, получив повышение, переехали из подмосковной Рублевки.
В сериале снялись Александр Петров
, Александра Бортич
, Сергей Бурунов
, Татьяна Бабенкова
, Софья Каштанова
, Анастасия Стежко
, Роман Попов
и другие актёры.
Новый сезон «Полицейского с Рублёвки» выходит на ТНТ с понедельника по четверг в 21:00
.
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