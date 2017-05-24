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Второй сезон «Полицейского с Рублёвки» показал отличный старт

24 мая
2017 год

Новости кино >>
24 мая 2017
Первая серия второго сезона российского сериала «Полицейский с Рублёвки», которая была показана на ТНТ 22 мая, стала лидером по Москве в вечернем слоте с 21:00 до 22:00.

Второй сезон «Полицейского с Рублёвки» показал отличный старт

По данным Mediascope, доля первой серии проекта ТНТ составила 17,6% среди жителей столицы в возрасте от 14 до 44 лет. Доля по молодежной аудитории от 18 до 30 лет составила 21%, что также позволило ТНТ занять первое месте в слоте.

Действия нового сезона сериала разворачиваются в первом районе столичной реновации – в «Бескудниково», куда главные герои, получив повышение, переехали из подмосковной Рублевки.

В сериале снялись Александр Петров, Александра Бортич, Сергей Бурунов, Татьяна Бабенкова, Софья Каштанова, Анастасия Стежко, Роман Попов и другие актёры.

Новый сезон «Полицейского с Рублёвки» выходит на ТНТ с понедельника по четверг в 21:00.
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№ 2
Аз есмь царь!   27.05.2017 - 07:57
... Истину глаголет боярин. Я бы добавил (прости меня Господи, что на языке бесов): "это - отстой". читать далее>>
№ 1
ВЛАДЪ (Санкт-Петербург)   24.05.2017 - 15:34
Куда катится мир. Я и первый сезон не смотрел. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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