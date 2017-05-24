У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами

Компания Universal Pictures объявила о создании собственной киновселенной под названием Dark Universe, которая объединит персонажей классических фильмов студии - Мумию, Человека-невидимку, монстра Франкенштейна и других.
Первым фильмом Dark Universe станет «Мумия» режиссёра Алекса Куртцмана, которая выйдет в российский прокат уже 8 июня. Главную роль в картине исполнили Том Круз и София Бутелла.
Затем компания приступит к работе над перезапуском «Невесты Франкенштейна» - выход фильма в прокат намечен на 14 февраля 2019 года. На главную роль уже заявлен Хавьер Бардем, а режиссёром выступит Билл Кондон.
Человеке-невидимке снимется Джонни Депп, однако сроки работы над лентой не уточняются.
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