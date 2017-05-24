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У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами

24 мая
2017 год

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24 мая 2017
Компания Universal Pictures объявила о создании собственной киновселенной под названием Dark Universe, которая объединит персонажей классических фильмов студии - Мумию, Человека-невидимку, монстра Франкенштейна и других.



Первым фильмом Dark Universe станет «Мумия» режиссёра Алекса Куртцмана, которая выйдет в российский прокат уже 8 июня. Главную роль в картине исполнили Том Круз и София Бутелла.

Затем компания приступит к работе над перезапуском «Невесты Франкенштейна» - выход фильма в прокат намечен на 14 февраля 2019 года. На главную роль уже заявлен Хавьер Бардем, а режиссёром выступит Билл Кондон.

У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами


Человеке-невидимке снимется Джонни Депп, однако сроки работы над лентой не уточняются.
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У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами фотографии
У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами фотографии
У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами фотографии
У Universal будет своя киновселенная с монстрами и богами фотографии
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