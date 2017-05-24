Светлана Тома отмечает 70-летие

Сегодня, 24 мая, Светлана Тома
празднует юбилей, молдавской актрисе и звезде фильма Эмиля Лотяну «Табор уходит в небо»
исполняется 70 лет.
24 мая 1947 года в Кишинёве в семье председателя колхоза «Правда» Андрея Васильевича Фомичева и участницы коммунистического подполья Идес Сауловны Сухой. Хозяйственная и ответственна Света не планировала связывать жизнь с актёрством, хотя всегда активно участвовала в школьных концертах и постановках. Она хотела работать адвокатом, но перед самым поступлением на юридический 17-летнюю красавицу Светлану на троллейбусной остановке заметил ассистент молдавского режиссёра Эмиля Лотяну
, постановщик тогда как раз искал актрису на роль Иоанны, дочки чабана, в фильме «Красные поляны»
.
Эмиль Лотяну, впервые увидев Фомичёву, сделал вывод, что в кино ей делать нечего и играть она не умеет, однако режиссёр не мог отрицать красоту девушки и её невероятный тёплый взгляд. Светлана влюбилась в режиссёра, хотя Лотяну на тот момент был старше неё на 12 лет и уже дважды женат. Отношения на съемочной площадке закрутились довольно быстро: Лотяну красиво ухаживал за своей музой, учил её профессии и буквально вылепил как женщину и актрису. Он же и сказал будущей звезде, что фамилия Фомичёва — совершенно не примечательна для актрисы, так появилась «Светлана Тома». Актриса утверждает, что фамилию носила её прабабушка по материнской линии, французского происхождения.
Светлана Тома окончила актёрский факультет - целевой курс ЛГИТМИКа и снялась во многих фильмах молдавского, в дальнейшем российского, режиссёра Эмиля Лотяну - «Красные поляны»
, «Лаутары»
, «Табор уходит в небо»
, «Анна Павлова»
.
м: её первый муж, актёр Олег Лачин погиб в апреле 1973, со вторым супругом, драматургом Андреем Вишневским они развелись в 2005 году. От первого брака Светлана Тома воспитала дочь Ирину Лачину
, тоже актрису.
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