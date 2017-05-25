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Драконы и поцелуи в трейлере седьмого сезона «Игры престолов»

25 мая
2017 год

Новости кино >>
25 мая 2017
В сети был опубликован первый трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов», новые эпизоды которого стартуют на HBO 16 июля.



Ролик длится почти две минуты, и судя по видео, в новом сезоне ожесточённая борьба за Железный трон развернётся между Серсеей Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу.

Напомним, что сериал «Игра престолов», основанный на цикле книг «Песнь льда и пламени» фантаста Джорджа Мартина, начался в далёком 2011 году, и с тех пор поклонники каждый год ждут новый сезон, чтобы узнать, кто усядется в итоге на Железный трон.

Драконы и поцелуи в трейлере седьмого сезона «Игры престолов»

После седьмого сезона запланирован ещё один, который, по заявлениям продюсеров, станет последним. Вероятно, после завершения сериала начнётся работа на спин-оффами.
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Драконы и поцелуи в трейлере седьмого сезона «Игры престолов» фотографии
Драконы и поцелуи в трейлере седьмого сезона «Игры престолов» фотографии
Драконы и поцелуи в трейлере седьмого сезона «Игры престолов» фотографии
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