Драконы и поцелуи в трейлере седьмого сезона «Игры престолов»

В сети был опубликован первый трейлер седьмого сезона сериала «Игра престолов», новые эпизоды которого стартуют на HBO 16 июля.
Ролик длится почти две минуты, и судя по видео, в новом сезоне ожесточённая борьба за Железный трон развернётся между Серсеей Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джоном Сноу.
Напомним, что сериал «Игра престолов», основанный на цикле книг «Песнь льда и пламени» фантаста Джорджа Мартина, начался в далёком 2011 году, и с тех пор поклонники каждый год ждут новый сезон, чтобы узнать, кто усядется в итоге на Железный трон.
После седьмого сезона запланирован ещё один, который, по заявлениям продюсеров, станет последним. Вероятно, после завершения сериала начнётся работа на спин-оффами.
обсуждение >>