ревью

Новости кино Комбо: вышло сразу два трейлера фильма про Человека-паука Студия Sony опубликовала ролики к супергеройскому боевику «Человек-паук: Возвращение домой».

Рецензии на фильмы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» // Посейдон мёртв, а мы ещё нет Джонни Депп с Хавьером Бардемом играют в догонялки

Новости кино Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн» Журнал Vanity Fair опубликовал фото персонажей восьмого фильма саги.

Новости кино Энн Хэтэуэй увлечётся онлайн-знакомствами Оскароносная актриса снимется в романтической комедии.

Новости кино Драконы и поцелуи в трейлере седьмого сезона «Игры престолов» На YouTube опубликовали ролик продолжения популярного сериала, который выйдет 16 июля.

Обзор сериалов Уравнение с одним «Неизвестным» Он знает все, кроме своего прошлого

Обзор сериалов «Полицейский с Рублёвки»: Денег нет, но вы задержаны Во втором сезоне Александр Петров насмехается над бедными

Интервью Сергей Бурунов: «Цензура проникает везде» Исполнитель роли подполковника Яковлева в сериале «Полицейский с Рублевки» об Александре Петрове, проблемах российской комедии и тонкостях озвучки.