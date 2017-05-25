Комбо: вышло сразу два трейлера фильма про Человека-паука

Новый фильм, который станет вторым по счёту перезапуском франшизы про Человека-паука, расскажет о приключениях Питера Паркера (Том Холланд). По сюжету, герой прибывает в Нью-Йорк после событий фильма «Первый мститель: Противостояние». Наставников Паука станет сам Тони Старк. Когда злодей Стервятник пригрозит уничтожить все, что дорого Питеру, Человек-паук докажет всем, что он - настоящий супергерой.
Режиссёром картины выступил Джон Уоттс («Полицейская тачка»). В фильме также снялись Майкл Китон и Роберт Дауни-младший. Премьера блокбастера «Человек-паук: Возвращение домой» состоится 6 июля.
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