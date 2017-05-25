Александр Калягин отмечает 75-летний юбилей

25 мая 75 лет в городе Малмыж Кировской области в семье декана исторического факультета и преподавательницы французского языка назад родился актёр и режиссёр, народный артист РСФСР Александр Калягин
.
Уже в 13 лет Александр Александрович решил, что хочет стать актёром. О своём желании он написал Аркадию Райкину с массой грамматических ошибок. Аркадий Исаакович тогда ответил на письмо: «Саша, я верю в труд. Что такое труд? Труд — это основа всего для меня…»
. Позже это письмо Александр Калягин прочёл Аркадию Райкину в эфире «Театральных встреч» в 1978 году.
В 1959 году Калягин окончил Московское медицинское училище № 14 по специальности акушер, после чего два года работал фельдшером на «скорой помощи». В 1965 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке, а затем - в Театр имени М. Н. Ермоловой. Началом своей артистической карьеры Калягин считает роль Поприщина в «Записках сумасшедшего».
Широкую известность Калягину принесла роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!»
. Впервые в советском кинематографе актер мужского пола исполнил главную женскую роль, Тогда режиссер Виктор Титов
сделал ставку на актера малоизвестного, и выбор оказался верным. «Моя тётка Чарли родилась из воспоминаний о воспитавших меня женщинах – матери, тётках, в нее вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблен или просто видел мельком ... Память выдавала «на-гора» позу, жест, манеру держать веер, стрелять глазками, кокетничать, приподнимать ножку, хлопать ресничками...»
, - вспоминал в одном из интервью Калягин.
Александр Калягин сыграл в кино более 60 ролей, стал лауреатом премии Станиславского, «Золотой маски», двух Государственных премий СССР. председателем Союза театральных деятелей РФ, членом Общественной палаты России. В 1992 году создал собственный театр — «Et Cetera», который и возглавляет в настоящее время.
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