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Александр Калягин отмечает 75-летний юбилей

25 мая
2017 год

Новости кино >>
25 мая 2017
25 мая 75 лет в городе Малмыж Кировской области в семье декана исторического факультета и преподавательницы французского языка назад родился актёр и режиссёр, народный артист РСФСР Александр Калягин.

Александр Калягин отмечает 75-летний юбилей

Уже в 13 лет Александр Александрович решил, что хочет стать актёром. О своём желании он написал Аркадию Райкину с массой грамматических ошибок. Аркадий Исаакович тогда ответил на письмо: «Саша, я верю в труд. Что такое труд? Труд — это основа всего для меня…». Позже это письмо Александр Калягин прочёл Аркадию Райкину в эфире «Театральных встреч» в 1978 году.

В 1959 году Калягин окончил Московское медицинское училище № 14 по специальности акушер, после чего два года работал фельдшером на «скорой помощи». В 1965 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина и был принят в труппу Театра на Таганке, а затем - в Театр имени М. Н. Ермоловой. Началом своей артистической карьеры Калягин считает роль Поприщина в «Записках сумасшедшего».

Широкую известность Калягину принесла роль в фильме «Здравствуйте, я ваша тётя!». Впервые в советском кинематографе актер мужского пола исполнил главную женскую роль, Тогда режиссер Виктор Титов сделал ставку на актера малоизвестного, и выбор оказался верным. «Моя тётка Чарли родилась из воспоминаний о воспитавших меня женщинах – матери, тётках, в нее вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблен или просто видел мельком ... Память выдавала «на-гора» позу, жест, манеру держать веер, стрелять глазками, кокетничать, приподнимать ножку, хлопать ресничками...», - вспоминал в одном из интервью Калягин.

Александр Калягин отмечает 75-летний юбилей

Александр Калягин сыграл в кино более 60 ролей, стал лауреатом премии Станиславского, «Золотой маски», двух Государственных премий СССР. председателем Союза театральных деятелей РФ, членом Общественной палаты России. В 1992 году создал собственный театр — «Et Cetera», который и возглавляет в настоящее время.
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Александр Калягин отмечает 75-летний юбилей фотографии
Александр Калягин отмечает 75-летний юбилей фотографии
Александр Калягин отмечает 75-летний юбилей фотографии
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