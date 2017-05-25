Энн Хэтэуэй увлечётся онлайн-знакомствами

Энн Хэтэуэй
сыграет главную роль в новой романтической комедии студии STXfilms, ранее выпустившей фильмы «В активном поиске»
и «День святого Валентина»
.
В новой ленте актриса увлечётся онлайн-сервисами для знакомств. Детали сюжета картины пока не уточняются, ровно как и её название. Создатели утверждают, что фильм пересмотрит современную концепцию любви и отношений, и покажет, как люди ищут себе пару в век технологий.
Отмечается, что Энн и её супруг Адам Шульман также выступят продюсерами проекта.
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