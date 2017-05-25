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Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн»

25 мая
2017 год

Новости кино >>
25 мая 2017
Журнал Vanity Fair выпустил номер с четырьмя разными обложками, для которых снялись герои новой картины «Звездные войны: Последний джедай». Издание также опубликовало серию фотографий с персонажами восьмого эпизода в честь сорокалетия киносаги.

Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн»

Фотографом выступила знаменитая Энни Лейбовиц. На снимках можно увидеть Кэрри Фишер, которая скончалась 27 декабря прошлого года, так и не увидев премьеру. Для журнала также снялись Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Лора Дерн, Гвендолин Кристи и другие.

Напомним, что фильм «Звездные войны: Последний джедай» выйдет в широкий прокат 14 декабря.
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Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн» фотографии
Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн» фотографии
Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн» фотографии
Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн» фотографии
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