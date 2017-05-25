Появились первые фотографии с героями новых «Звездных войн»

Журнал Vanity Fair выпустил номер с четырьмя разными обложками, для которых снялись герои новой картины «Звездные войны: Последний джедай»
. Издание также опубликовало серию фотографий с персонажами восьмого эпизода в честь сорокалетия киносаги.
Фотографом выступила знаменитая Энни Лейбовиц
. На снимках можно увидеть Кэрри Фишер
, которая скончалась 27 декабря прошлого года, так и не увидев премьеру. Для журнала также снялись Дэйзи Ридли
, Адам Драйвер
, Лора Дерн
, Гвендолин Кристи
и другие.
Напомним, что фильм «Звездные войны: Последний джедай» выйдет в широкий прокат 14 декабря
.
обсуждение >>