«Дэдпул 2» нашёл злодея

20th Century Fox нашла актёра на роль главного злодея для сиквела «Дэдпула»
- его сыграет Джек Кеси
, известный по сериалу «Штамм»
.
Пока неизвестно, какого именно персонажа вселенной Marvel сыграет Кеси, но поклонники комиксов считают, что актёру досталась роль Чёрного Тома Кэссиди - мутанта, способного генерировать силовые или тепловые заряды. Кэссиди управляет энергией с помощью деревянной трости. Том также имеет способность контролировать любую растительную жизнь на высшем уровне, так что в комиксах он создавал клонов самого себя.
Напомним, что режиссёром нового фильма про неоднозначного персонажа Дэдпула стал Дэвид Лейтч
(«Джон Уик»
). Премьера фильма намечена на 1 июня 2018 года
.
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