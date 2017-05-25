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«Дэдпул 2» нашёл злодея

25 мая
2017 год

Новости кино >>
25 мая 2017
20th Century Fox нашла актёра на роль главного злодея для сиквела «Дэдпула» - его сыграет Джек Кеси, известный по сериалу «Штамм».

«Дэдпул 2» нашёл злодея

Пока неизвестно, какого именно персонажа вселенной Marvel сыграет Кеси, но поклонники комиксов считают, что актёру досталась роль Чёрного Тома Кэссиди - мутанта, способного генерировать силовые или тепловые заряды. Кэссиди управляет энергией с помощью деревянной трости. Том также имеет способность контролировать любую растительную жизнь на высшем уровне, так что в комиксах он создавал клонов самого себя.

Напомним, что режиссёром нового фильма про неоднозначного персонажа Дэдпула стал Дэвид Лейтч («Джон Уик»). Премьера фильма намечена на 1 июня 2018 года.
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