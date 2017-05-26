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В Батуми пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество»

26 мая
2017 год

Новости кино >>
26 мая 2017
С 29 мая по 2 июня в грузинском городе Батуми во второй раз пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ (МФГС).

В Батуми пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество»


В работе киношколы примут участие представители 13 государств постсоветского пространства – режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы. Принципом отбора молодых режиссёров стало их участие в крупнейших международных и национальных кинофестивалях. Среди почётных гостей были выдающиеся кинематографисты Александр Миндадзе и Александр Сокуров.

В рамках международной киношколы состоится работа двух семинаров – режиссёрского и сценарного. Первым будет руководить режиссёр Карен Геворкян, вторым – Наталия Мещанинова, одна из авторов сериала «Школа».

Помимо просмотров и обсуждения конкурсной и внеконкурсной программ, в рамках международной киношколы пройдут мастер-классы классика грузинского кино Александра Рехвиашвили, киноведа Сергея Тримбача, ретроспективы фильмов, а также премьеры новых картин.

На закрытии жителям Батуми покажут программу фильмов – лауреатов киношколы этого года. Участников также ожидает культурная программа, в рамках которой они посетят красивейшие места Грузии.
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персоны
Карен ГеворкянНаталия МещаниноваАлександр МиндадзеАлександр Сокуров

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В Батуми пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество» фотографии
В Батуми пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество» фотографии
В Батуми пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество» фотографии
В Батуми пройдёт Международная школа молодых кинематографистов «Содружество» фотографии
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