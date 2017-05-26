В Каннах состоялась премьера драмы «Точка невозврата»

23 мая на кинорынке 70-го международного Каннского фестиваля прошла премьера дебютной картины Екатерины Тардиф «Точка невозврата»
, с Дмитрием Миллером
, Марией Щербининой
и Юлией Деллос
в главных ролях.
Полностью авторский проект Екатерины Тардиф рассказывает историю любви и измены певицы и бывшего спортсмена, которая, по замыслу режиссёра, становится зеркалом нравов современной российской элиты в условиях морального выбора.
Екатерина Тардиф рассказала после премьеры: «Конечно, первый показ – это очень волнительно, особенно когда речь идет о профессиональной публике. Но несмотря на все трудности, я довольна результатом, у нас отличная слаженная команда, и мы с большим энтузиазмом смотрим в будущее – в июне мы приступаем к съёмкам моего следующего фильма в том же составе»
.
Первые зрители отметили в картине свежий взгляд на гендерные стереотипы и классовые отношения, а также захватывающие повороты сюжета.
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