Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В Каннах состоялась премьера драмы «Точка невозврата»

26 мая
2017 год

Новости кино >>
26 мая 2017
23 мая на кинорынке 70-го международного Каннского фестиваля прошла премьера дебютной картины Екатерины Тардиф «Точка невозврата», с Дмитрием Миллером, Марией Щербининой и Юлией Деллос в главных ролях.

В Каннах состоялась премьера драмы «Точка невозврата»

Полностью авторский проект Екатерины Тардиф рассказывает историю любви и измены певицы и бывшего спортсмена, которая, по замыслу режиссёра, становится зеркалом нравов современной российской элиты в условиях морального выбора.

Екатерина Тардиф рассказала после премьеры: «Конечно, первый показ – это очень волнительно, особенно когда речь идет о профессиональной публике. Но несмотря на все трудности, я довольна результатом, у нас отличная слаженная команда, и мы с большим энтузиазмом смотрим в будущее – в июне мы приступаем к съёмкам моего следующего фильма в том же составе».

Первые зрители отметили в картине свежий взгляд на гендерные стереотипы и классовые отношения, а также захватывающие повороты сюжета.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Российскую драму «Точка невозврата» покажут на Каннском кинофестивале
«Кроткая» Сергея Лозницы включена в основной конкурс Каннского фестиваля
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в основной конкурс Каннского биеннале
Поиск по меткам
Каннский кинофестиваль
персоны
Юлия ДеллосДмитрий МиллерЕкатерина Тардиф
фильмы
Точка невозврата

фотографии >>
В Каннах состоялась премьера драмы «Точка невозврата» фотографии
В Каннах состоялась премьера драмы «Точка невозврата» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Шендарев
24 мая ушёл из жизни актёр Александр Шендарев.
Елена Галкина
23 мая ушла из жизни Елена Галкина.
Александр Бурдонский
23 мая ушёл из жизни Александр Бурдонский.
Роджер Мур
23 мая ушёл из жизни британский актёр Роджер Мур.
Владимир Перетурин
22 мая ушёл из жизни советский футболист, телекомментатор Владимир Перетурин.
Александр Копов
18 мая скончался Александр Копов.

День рождения >>

Владимир Баранов
Гликерия Богданова-Чеснокова
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Наталья Попова
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Владимир Ярош
Хелена Бонэм Картер
Боб Гоулдтуэйт
Пэм Гриер
Оливия Паскаль
Бартломей Топа
Джон Уэйн
Ричард Харрисон
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью