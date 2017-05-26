Netflix выяснил, что даже в интернете люди смотрят сериалы «по расписанию»

Стриминговый видеосервис Netflix провел исследование, в ходе которых выяснил предпочтения зрителей в зависимости от времени суток. Оказалось, что даже в сети люди смотрят сериалы «по расписанию».
Сервис использовал данные зрителей из 22 стран за полгода. Анализ основан на информации 77 миллионов аккаунтов. В исследовании участвовали страны Европы, Северной и Южной Америки, а также другие регионы. Netflix установил, что по утрам зрители предпочитают комедии, днём - драмы, а вечером, в прайм-тайм - триллеры.
Согласно отчёту, примерно с 6 часов утра 34% пользователей смотрят комедии вроде «Офиса»
, с полудня и до 14:00 47% зрителей предпочитают сериалы «Оранжевый — хит сезона»
и «Анатомия страсти»
. К 21:00 на 27% увеличивается число просмотров «Ходячих мертвецов»
, «Во все тяжкие»
, «Очень странные дела»
. Примечательно, что к 23:00 любители сериалов возвращаются к комедиям вроде «Конь БоДжек»
. С полуночи и до 6:00 зрители тратят время на документальные фильмы.
Netflix также выяснил, что время прайм-тайма различается в зависимости от региона. В Индии пик просмотров приходится на 17:00, а в Аргентине и Мексике — на 23:00.
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