Вышел трейлер фильма с Джулией Робертс о мальчике без лица

Вышел трейлер новой ленты Стивена Чбоски «Чудо», которая основана на одноимённом бестселлере Р. Дж. Паласио и рассказывает о мальчике по имени Август Пуллман с редким заболеванием.
Главный герой, которого сыграл Джейкоб Трэмбле, из-за генетической ошибки родился без лица. Мальчик к 11 годам перенес 27 пластических операций. Родители Августа, их роли исполнили Оуэн Уилсон и Джулия Робертс, очень переживают, когда в жизни их сына наступает новый этап: ребёнок, до этого обучавшийся на дому, впервые идёт в школу.
В американском прокате фильм «Чудо» выйдет 17 ноября.
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