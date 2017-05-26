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Вышел трейлер фильма с Джулией Робертс о мальчике без лица

26 мая
2017 год

Новости кино >>
26 мая 2017
Вышел трейлер новой ленты Стивена Чбоски «Чудо», которая основана на одноимённом бестселлере Р. Дж. Паласио и рассказывает о мальчике по имени Август Пуллман с редким заболеванием.



Главный герой, которого сыграл Джейкоб Трэмбле, из-за генетической ошибки родился без лица. Мальчик к 11 годам перенес 27 пластических операций. Родители Августа, их роли исполнили Оуэн Уилсон и Джулия Робертс, очень переживают, когда в жизни их сына наступает новый этап: ребёнок, до этого обучавшийся на дому, впервые идёт в школу.

В американском прокате фильм «Чудо» выйдет 17 ноября.
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Вышел трейлер фильма с Джулией Робертс о мальчике без лица фотографии
Вышел трейлер фильма с Джулией Робертс о мальчике без лица фотографии
Вышел трейлер фильма с Джулией Робертс о мальчике без лица фотографии
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