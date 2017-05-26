Джиллиан Андерсон снялась в образе Дэвида Боуи

Канал Starz показал Джиллиан Андерсон
в образе музыканта Дэвида Боуи
для сериала «Американские боги»
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Напомним, что в центре сюжета сериала находится мистическая история о человеке по имени Тень, который на несколько дней раньше положенного срока выходит из тюрьмы. В телешоу, снятом по мотивам одноимённой книги Нила Геймана, Андерсон играет роль современной богини Медиа, предстающей перед зрителями в разных обличьях.
В новом сезоне вдохновением для образа Медиа послужил Боуи времен Зигги Стардаста. Отмечается, что Андерсон примерит на себя еще несколько образов звёзд XX века.
В начале мая также сообщалось, что сериал «Американские боги» продлён
на второй сезон.
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