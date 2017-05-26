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Джиллиан Андерсон снялась в образе Дэвида Боуи

26 мая
2017 год

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26 мая 2017
Канал Starz показал Джиллиан Андерсон в образе музыканта Дэвида Боуи для сериала «Американские боги».

Джиллиан Андерсон снялась в образе Дэвида Боуи

Напомним, что в центре сюжета сериала находится мистическая история о человеке по имени Тень, который на несколько дней раньше положенного срока выходит из тюрьмы. В телешоу, снятом по мотивам одноимённой книги Нила Геймана, Андерсон играет роль современной богини Медиа, предстающей перед зрителями в разных обличьях.

В новом сезоне вдохновением для образа Медиа послужил Боуи времен Зигги Стардаста. Отмечается, что Андерсон примерит на себя еще несколько образов звёзд XX века.

В начале мая также сообщалось, что сериал «Американские боги» продлён на второй сезон.
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Джиллиан Андерсон снялась в образе Дэвида Боуи фотографии
Джиллиан Андерсон снялась в образе Дэвида Боуи фотографии
Джиллиан Андерсон снялась в образе Дэвида Боуи фотографии
Джиллиан Андерсон снялась в образе Дэвида Боуи фотографии
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