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Джереми Реннер стал проводником Элизабет Олсен

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
Опубликован первый трейлер детективного триллера Тэйлора Шеридана «Ветреная река».



Картина расскажет о Кори Ламберте (Джереми Реннер), который после смерти дочери устроился на работу в Департамент охоты и рыболовства для того, чтобы контролировать популяцию хищников посредством их отстрела. Однажды на территории бывшей индейской резервации Винд Ривер ему попадается на глаза тело девушки, которую изнасиловали и убили. Для расследования убийства ФБР присылает недавнюю выпускницу Академии (Элизабет Олсен), которая по прибытии на место осознаёт, что ей нужен проводник и обращается за помощью к Ламберту.

Помимо Реннера и Олсен, в фильме заняты Джон Бернтал, Мартин Сенсмайер, Гил Бирмингем, Грэм Грин, Джулия Джонс, Келси Чоу и другие актёры.

«Ветреная река» выйдет в прокат 3 августа.
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Ветреная река

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Джереми Реннер стал проводником Элизабет Олсен фотографии
Джереми Реннер стал проводником Элизабет Олсен фотографии
Джереми Реннер стал проводником Элизабет Олсен фотографии
Джереми Реннер стал проводником Элизабет Олсен фотографии
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