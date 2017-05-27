Джереми Реннер стал проводником Элизабет Олсен

Картина расскажет о Кори Ламберте (Джереми Реннер), который после смерти дочери устроился на работу в Департамент охоты и рыболовства для того, чтобы контролировать популяцию хищников посредством их отстрела. Однажды на территории бывшей индейской резервации Винд Ривер ему попадается на глаза тело девушки, которую изнасиловали и убили. Для расследования убийства ФБР присылает недавнюю выпускницу Академии (Элизабет Олсен), которая по прибытии на место осознаёт, что ей нужен проводник и обращается за помощью к Ламберту.
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