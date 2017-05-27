Павел Лунгин пишет сценарий фильма о сталинских лагерях

Павел Лунгин
совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа работает над новой картиной о сталинских лагерях, основанной на документальных материалах.
Павел Лунгин: «Я ищу, я работаю сейчас с музеем ГУЛАГа очень плотно, с его директором Романом Романовым. Можно сказать, что этот проект в работе. Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным».
По словам режиссёра, сценарий будущей картины пока не готов, а следовательно, о съёмках пока рано говорить.
Напомним, об этой идее Лунгин
впервые заговорил в прошлом году после премьеры «Дамы пик»
: «Не надо забывать об этом периоде. Сейчас в обществе идёт спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине».
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