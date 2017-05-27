Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Павел Лунгин пишет сценарий фильма о сталинских лагерях

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
Павел Лунгин совместно с Государственным музеем истории ГУЛАГа работает над новой картиной о сталинских лагерях, основанной на документальных материалах.

Павел Лунгин пишет сценарий фильма о сталинских лагерях

Павел Лунгин: «Я ищу, я работаю сейчас с музеем ГУЛАГа очень плотно, с его директором Романом Романовым. Можно сказать, что этот проект в работе. Я думаю, как это написать, как сделать это важным и интересным».

По словам режиссёра, сценарий будущей картины пока не готов, а следовательно, о съёмках пока рано говорить.

Напомним, об этой идее Лунгин впервые заговорил в прошлом году после премьеры «Дамы пик»: «Не надо забывать об этом периоде. Сейчас в обществе идёт спор об Иване Грозном, и, предполагаю, что скоро будут спорить и о Сталине».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Павел Лунгин снимет кино о жертвах сталинских репрессий
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Павел Лунгин
фильмы
Дама пик

фотографии >>
Павел Лунгин
Павел Лунгин
Павел Лунгин пишет сценарий фильма о сталинских лагерях фотографии
Павел Лунгин пишет сценарий фильма о сталинских лагерях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Шендарев
24 мая ушёл из жизни актёр Александр Шендарев.
Елена Галкина
23 мая ушла из жизни Елена Галкина.
Александр Бурдонский
23 мая ушёл из жизни Александр Бурдонский.
Роджер Мур
23 мая ушёл из жизни британский актёр Роджер Мур.
Владимир Перетурин
22 мая ушёл из жизни советский футболист, телекомментатор Владимир Перетурин.
Александр Копов
18 мая скончался Александр Копов.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Вячеслав Богатырёв
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Челси Филд
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью