Джозеф Косински снимет сиквел «Лучшего стрелка»

Недавно стало известно, что Том Круз
дал согласие на участие в сиквеле «Лучшего стрелка»
.
Вместе с ним ко второй части популярной ленты, снятой Тони Скоттом
в 1986 году, присоединился Джозеф Косински
, который, как известно, работал с Крузом
над «Обливионом»
.
Актёр планирует сниматься в «Лучшем стрелке 2»
сразу после работы над боевиком «Миссия невыполнима 6»
. О сюжете фильма известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом.
Когда именно выйдет продолжение «Лучшего стрелка» - не сообщается.
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