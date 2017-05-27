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Джозеф Косински снимет сиквел «Лучшего стрелка»

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
Недавно стало известно, что Том Круз дал согласие на участие в сиквеле «Лучшего стрелка».

Том Круз и Джозеф Косински на съёмках «Обливиона»

Вместе с ним ко второй части популярной ленты, снятой Тони Скоттом в 1986 году, присоединился Джозеф Косински, который, как известно, работал с Крузом над «Обливионом».

Актёр планирует сниматься в «Лучшем стрелке 2» сразу после работы над боевиком «Миссия невыполнима 6». О сюжете фильма известно лишь, что он будет крутиться вокруг дронов, из-за которых пилоты могут стать лишним балластом.

Когда именно выйдет продолжение «Лучшего стрелка» - не сообщается.
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