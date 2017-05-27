Росарио Доусон заменит Профессора Икса

Слухи о том, что в «Новых мутантах»
появится Джеймс Макэвой
в образе Профессора Икса, не подтвердились.
На смену Чарльзу Ксавье в качестве «опекуна» юных супергероев придёт доктор Сесилия Рейес, чья роль досталась Росарио Доусон
.
Помимо Доусон
, в картине также снимутся Аня Тейлор-Джой
(Мэджик) и Мейзи Уильямс
(Вулфсбэйн). В режиссёрском кресле - Джош Бун
(«Виноваты звёзды»
), он же написал сценарий вместе Нэйтом Гуолтни
, Скоттом Ностэдтером
и Майклом Уэбером
.
«Новые мутанты»
появятся на экранах планеты 13 апреля 2018
года.
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