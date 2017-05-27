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Росарио Доусон заменит Профессора Икса

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
Слухи о том, что в «Новых мутантах» появится Джеймс Макэвой в образе Профессора Икса, не подтвердились.

Росарио Доусон заменит Профессора Икса

На смену Чарльзу Ксавье в качестве «опекуна» юных супергероев придёт доктор Сесилия Рейес, чья роль досталась Росарио Доусон.

Помимо Доусон, в картине также снимутся Аня Тейлор-Джой (Мэджик) и Мейзи Уильямс (Вулфсбэйн). В режиссёрском кресле - Джош Бун («Виноваты звёзды»), он же написал сценарий вместе Нэйтом Гуолтни, Скоттом Ностэдтером и Майклом Уэбером.

«Новые мутанты» появятся на экранах планеты 13 апреля 2018 года.
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