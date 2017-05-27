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Третий «Джон Уик» не за горами

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
Создатель «Джона Уика» Чад Стахелски сообщил, что работает над сценарием третьей части популярного боевика.

Третий «Джон Уик» не за горами

Чад Стахелски: «Сейчас готово около половины сценария. Всё зависит от того, насколько быстро мы сможем с ним разобраться, но я бы предположил, что снимать триквел мы начнём в конце этого или начале следующего года».

По словам режиссёра, действие третьей главы будет сосредоточено в Нью-Йорке. Стахелски планирует раскрыть детали прошлого Джона и увеличить время действия, поскольку в дилогии все события произошли в течение недели. Будет ли он сам снимать новый фильм или из-за занятости над перезапуском «Горца» отдаст проект другому постановщику, пока неизвестно.

Известно, что Киану Ривз в своё время также высказывался по поводу своего участия в продолжении: «Я люблю этого персонажа и этот мир. Выпадет ли мне шанс сыграть в ещё одной главе или нет, зависит от зрителей. Если им понравится то, что мы сделали (лично мне очень понравилось и надеюсь, им тоже), тогда я смогу вернуться и продолжить историю Джона Уика».
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