Джози Пэккард написала Дэвиду Линчу из ручки комода

ревью

Новости кино Третий «Джон Уик» не за горами Съёмки продолжения популярного боевика начнутся в конце 2017-го или начале 2018-го года.

Новости кино Росарио Доусон заменит Профессора Икса Актриса присоединилась к команде кинокомикса «Новые мутанты».

Новости кино Павел Лунгин пишет сценарий фильма о сталинских лагерях Режиссёр работает над будущей лентой вместе с музеем ГУЛАГа.

Обзор сериалов Как изменился «Твин Пикс» в третьем сезоне, и что ещё посмотреть в ожидании финала Любимая жвачка снова вошла в моду

История кино Советские и российские фильмы и сериалы о школе и вузе (фильмографии) Дети и молодежь появлялись в качестве персонажей в сотнях советских и российских фильмов.

Рецензии на фильмы «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» // Посейдон мёртв, а мы ещё нет Джонни Депп с Хавьером Бардемом играют в догонялки

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