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Джози Пэккард написала Дэвиду Линчу из ручки комода

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
Джоан Чен, воплотившая образ Джози Пэккард в «Твин Пиксе», написала Дэвиду Линчу шутливое письмо от лица своей героини, чья душа в эпизоде «Осуждённая женщина» была заточена в ручку деревянного комода в комнате отеля:

Джози

«Дорогой Дэвид.
Я пишу тебе из деревянной ручки комода, в которой я была заперта на протяжении последних двадцати лет, тоскливо мечтая о свободе. Я слышу голоса, нашептывающие слухи о возвращении в моё тело, и я умоляю тебя, о Создатель, позволь же мне вернуться. Кажется, возможности того, кем я могу стать, столь же бесконечны, как и твоё фантастическое воображение.
Из своего комода я иногда наблюдаю, как чужие тела возятся, потеют и содрогаются в конвульсиях от похоти, и я тоже жажду возвращения к своей физической форме, некогда сильной и гибкой, а теперь старой и сморщённой, или, возможно, наоборот полной и ставшей более плодородной с возрастом.
Часто вспоминаю о Джуди, моей сестре-близнеце, представляю её заваливающейся пьяной в эту комнату с комодом, который держит меня в плену, и внезапно сгорающей из-за невероятного уровня алкоголя в её крови. Я мысленно представляю, как она горит; любуюсь ярким цветом огня, захватывающего также и комод, чувствую энергию от того, что когда-то было её духом. Мы могли бы жить вместе в одном теле, подобно тому, как мы жили в утробе нашей матери. Наши души могли бы снова находиться в одной бочке, заставляя нас бороться за лидерство, пространство, существование. "Джози, я вижу твоё лицо", и на этот раз, наконец-то, уже я смогла бы вселиться в тело Джуди как паразит.
Или же физическая вселенная просто раздавит меня? Покажутся ли звуки летающих мух мучительными и необузданными для моих барабанных перепонок? Будет ли каждый микроб пугать меня, не давая укрыться от наглого бурления природы в её самой чистой форме, подобно чашкам Петри, пропитанным постоянно разрастающейся жизнью? Или же все живые существа Земли побледнеют в сравнении с бесчисленными потерянными душами, запертыми между мирами, и их криками, которые не принадлежат ни людям, ни святым? Слышишь ли ты моё шуршание в занавесках, или шёпот в толпе, отражающийся непонятным эхом? Не кажется ли тебе, что я достаточно насиделась в чистилище? Разве не пришло время позволить мне увидеться с моим создателем в последний раз, чтобы хотя бы попрощаться с ним?
Твоя Джози».

Напомним, актриса сама попросила сценаристов удалить её персонажа из второго сезона культового сериала.

А тем временем в Каннах первые эпизоды третьего сезона «Твин Пикса» были встречены продолжительными аплодисментами, растрогавшими Дэвида Линча до слёз.
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