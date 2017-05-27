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Марии Шукшиной исполнилось 50 лет

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
Сегодня, 27 мая, исполнилось 50 лет заслуженной артистке России Марии Шукшиной.

Марии Шукшиной исполнилось 50 лет

Будущая актриса и телеведущая родилась в Москве 27 мая 1967 года в семье Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Впервые появилась на экране, когда ей было полтора года, в фильме отца «Странные люди», а немного позже - в «Печках-лавочках». После окончания средней школы поступила на факультет переводчиков Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Закончив институт, работала переводчицей и брокером на Российской сырьевой бирже. Переломный момент в судьбе случился после встречи с Петром Тодоровским, который предложил ей роль в «Какой чудной игре».

На счету актрисы более 40 ролей в таких фильмах и сериалах, как «Американская дочь», «Узкий мост», «Брежнев», «Индиго», «Похороните меня за плинтусом» (премия «Ника» за роль второго плана), «Крыша», «Террористка Иванова», «Утомлённые солнцем 2: Предстояние», «Дело гастронома № 1», «Моя безумная семья», «Ёлки 3», «Ёлки 5», «Манекенщица», «Уходящая натура» и другие.

Шукшина также запомнилась многим телезрителям, как ведущая «Жди меня» на «Первом канале». Она вела передачу 15 лет - с 12 октября 1999-го по 19 декабря 2014 года.
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№ 1
Пасквилянт (Коломна)   27.05.2017 - 16:09
С праздником! Спасибо большое за вашу работу. Вы - наша Катрин Денев! Вот! читать далее>>
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