Марии Шукшиной исполнилось 50 лет

Сегодня, 27 мая
, исполнилось 50
лет заслуженной артистке России Марии Шукшиной
.
Будущая актриса и телеведущая родилась в Москве 27 мая 1967
года в семье Василия Шукшина
и Лидии Федосеевой-Шукшиной
. Впервые появилась на экране, когда ей было полтора года, в фильме отца «Странные люди»
, а немного позже - в «Печках-лавочках»
. После окончания средней школы поступила на факультет переводчиков Института иностранных языков им. Мориса Тореза. Закончив институт, работала переводчицей и брокером на Российской сырьевой бирже. Переломный момент в судьбе случился после встречи с Петром Тодоровским
, который предложил ей роль в «Какой чудной игре»
.
На счету актрисы более 40
ролей в таких фильмах и сериалах, как «Американская дочь»
, «Узкий мост»
, «Брежнев»
, «Индиго»
, «Похороните меня за плинтусом»
(премия «Ника» за роль второго плана), «Крыша»
, «Террористка Иванова»
, «Утомлённые солнцем 2: Предстояние»
, «Дело гастронома № 1»
, «Моя безумная семья»
, «Ёлки 3»
, «Ёлки 5»
, «Манекенщица»
, «Уходящая натура»
и другие.
Шукшина
также запомнилась многим телезрителям, как ведущая «Жди меня»
на «Первом канале». Она вела передачу 15
лет - с 12 октября 1999
-го по 19 декабря 2014
года.
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