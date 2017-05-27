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Новости кино Марии Шукшиной исполнилось 50 лет Популярная актриса и телеведущая отмечает юбилей.

Новости кино Третий «Джон Уик» не за горами Съёмки продолжения популярного боевика начнутся в конце 2017-го или начале 2018-го года.

Новости кино Росарио Доусон заменит Профессора Икса Актриса присоединилась к команде кинокомикса «Новые мутанты».

Обзор сериалов Как изменился «Твин Пикс» в третьем сезоне, и что ещё посмотреть в ожидании финала Любимая жвачка снова вошла в моду

История кино Советские и российские фильмы и сериалы о школе и вузе (фильмографии) Дети и молодежь появлялись в качестве персонажей в сотнях советских и российских фильмов.

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