«Теснота» Кантемира Балагова получила в Каннах Приз ФИПРЕССИ

Сообщение о победе российской картины появилось в Твиттере Федерации кинопрессы.
Действие картины разворачивается в Нальчике образца 1998 года. В еврейской семье беда: младший сын и его невеста не приходят домой, а утром приходит записка с требованием выкупа. Сумма так велика, что семья вынуждена не только продать свой небольшой бизнес, но и обратиться за помощью к соплеменникам...
Мировая премьера дебютного фильма ученика Александра Сокурова, покорившего взыскательных зрителей Канн и критиков, состоялась в рамках программы «Особый взгляд».
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