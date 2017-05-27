Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Теснота» Кантемира Балагова получила в Каннах Приз ФИПРЕССИ

27 мая
2017 год

Новости кино >>
27 мая 2017
«Теснота» Кантемира Балагова получила Приз ФИПРЕССИ на 70-м Каннском международном кинофестивале.

«Теснота» Кантемира Балагова получила в Каннах Приз ФИПРЕССИ

Сообщение о победе российской картины появилось в Твиттере Федерации кинопрессы.

Действие картины разворачивается в Нальчике образца 1998 года. В еврейской семье беда: младший сын и его невеста не приходят домой, а утром приходит записка с требованием выкупа. Сумма так велика, что семья вынуждена не только продать свой небольшой бизнес, но и обратиться за помощью к соплеменникам...



Мировая премьера дебютного фильма ученика Александра Сокурова, покорившего взыскательных зрителей Канн и критиков, состоялась в рамках программы «Особый взгляд».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
На Лазурном берегу открывается 70-й Каннский кинофестиваль
Поиск по меткам
Каннский кинофестивальРоссийские фильмы
персоны
Кантемир Балагов
фильмы
Теснота

фотографии >>
«Теснота» Кантемира Балагова получила в Каннах Приз ФИПРЕССИ фотографии
«Теснота» Кантемира Балагова получила в Каннах Приз ФИПРЕССИ фотографии
«Теснота» Кантемира Балагова получила в Каннах Приз ФИПРЕССИ фотографии
«Теснота» Кантемира Балагова получила в Каннах Приз ФИПРЕССИ фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Шендарев
24 мая ушёл из жизни актёр Александр Шендарев.
Елена Галкина
23 мая ушла из жизни Елена Галкина.
Александр Бурдонский
23 мая ушёл из жизни Александр Бурдонский.
Роджер Мур
23 мая ушёл из жизни британский актёр Роджер Мур.
Владимир Перетурин
22 мая ушёл из жизни советский футболист, телекомментатор Владимир Перетурин.
Александр Копов
18 мая скончался Александр Копов.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Варвара Андреева
Вячеслав Богатырёв
Геннадий Воропаев
Валерий Матвеев
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Кристофер Ли
Винсент Прайс
Джозеф Файнс
Челси Филд
Бернар Фрессон
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью