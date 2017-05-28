Роберт Земекис раскроет «секретные материалы»

Президент A+E Studios и A+E Networks Portfolio Group Пол Буччири
объявил, что по заказу кабельного канала History снимут 10
эпизодов нового сериала «Синяя книга»
.
В качестве исполнительного продюсера на телешоу задействованы Роберт Земекис
, Джек Рэпк
и Джеки Ливайн
. Дэвид О'Лири
заявлен как создатель и сценарист проекта.
Сериал будет посвящён масштабным секретным расследованиям, связанным с НЛО, которые проводились в США в 50-х и 60-х годах прошлого века. Многие случаи, исследованные в те годы, до сих пор не разгаданы. В первом сезоне пойдёт рассказ о докторе Дж. Аллене Хайнеке, который под присмотром ВВС США пытался разобраться с паранормальными явлениями. Каждая серия будет основана на реальных файлах, и в сюжете найдётся место как историческим событиям, так и теориям.
Роберт Земекис: «Редко я был связан с проектом, который является идеальным сплавом исторического факта и необычайного развлечения. Мы благодарны A+E Studios и поддержке History за то, что, уверен, будет потрясающим сериалом».
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