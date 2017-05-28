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Роберт Земекис раскроет «секретные материалы»

28 мая
2017 год

Новости кино >>
28 мая 2017
Президент A+E Studios и A+E Networks Portfolio Group Пол Буччири объявил, что по заказу кабельного канала History снимут 10 эпизодов нового сериала «Синяя книга».

Роберт Земекис раскроет «секретные материалы»

В качестве исполнительного продюсера на телешоу задействованы Роберт Земекис, Джек Рэпк и Джеки Ливайн. Дэвид О'Лири заявлен как создатель и сценарист проекта.

Сериал будет посвящён масштабным секретным расследованиям, связанным с НЛО, которые проводились в США в 50-х и 60-х годах прошлого века. Многие случаи, исследованные в те годы, до сих пор не разгаданы. В первом сезоне пойдёт рассказ о докторе Дж. Аллене Хайнеке, который под присмотром ВВС США пытался разобраться с паранормальными явлениями. Каждая серия будет основана на реальных файлах, и в сюжете найдётся место как историческим событиям, так и теориям.

Роберт Земекис: «Редко я был связан с проектом, который является идеальным сплавом исторического факта и необычайного развлечения. Мы благодарны A+E Studios и поддержке History за то, что, уверен, будет потрясающим сериалом».
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