Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

У Брайана Фуллера есть идея для четвёртого сезона «Ганнибала»

28 мая
2017 год

Новости кино >>
28 мая 2017
Продюсер Брайан Фуллер всё ещё надеется на то, что сможет возродить сериал «Ганнибал».

Брайан Фуллер

Брайан Фуллер: «У меня был разговор с Мартой Де Лаурентис, а также с Мадсом и Хью. Мы все очень взволнованы из-за перспективы возвращения к этой истории. Но есть некоторые препятствия, через которые нам предстоит пройти. Я надеюсь, что в сентябре права вернутся назад к Марте, а дальше всё уже зависит от Gaumont. Это единственный способ, с помощью которого мы снова сможем задействовать данных персонажей.
У меня есть замечательная идея для 4 сезона… Будет очень интересно раскрыть следующую главу в отношениях Уилла Грэма и Ганнибала Лектера. Я поделился с актёрами своими мыслями, и они им безусловно понравились. Кроме того, есть целая сюжетная линия, которую я собираюсь посвятить героине Кэтрин Изабелл, Марго Вергер, управляющей промышленностью Вергеров. Я бы хотел увидеть аналог истории с Джоан Кроуфорд и Pepsi, то есть чтобы Марго внесла изменения в мясокомбинаты Вергеров, сделала всё более человечным и в соответствии со стандартами PETA… Иными словами, в новом сезоне мы наверняка увидим, как горячая и властная лесбиянка Марго Вергер расправляется с мясной индустрией».

В ближайших планах Фуллера - второй сезон «Американских богов», чья премьера намечена на вторую половину следующего года.

Напомним, «Ганнибал» был закрыт каналом NBC после выхода третьего сезона.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Ганнибала» возродят в большом кино
персоны
Хью ДэнсиКэтрин ИзабеллМадс Миккельсен
фильмы
Ганнибал

фотографии >>
«Ганнибал»
«Ганнибал»
Брайан Фуллер
Брайан Фуллер
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валентина Бирилло
27 мая ушла из жизни актриса Валентина Бирилло.
Варвара Шурховецкая
25 мая на 104-м году жизни скончалась актриса Варвара Шурховецкая.
Александр Шендарев
24 мая ушёл из жизни актёр Александр Шендарев.
Елена Галкина
23 мая ушла из жизни Елена Галкина.
Александр Бурдонский
23 мая ушёл из жизни Александр Бурдонский.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Александр Гаврич
Ромен Дюри
Изабель Карре
Жан-Пьер Лео
Кэри Ханна Маллиган
Кьяра Мастроянни
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Жизнь кабачка
комедия, семейное кино
Франция, Швейцария, 2016
Нелюбовь
драма, социальная драма
Россия, Бельгия, Германия, Франция, 2017
Одарённая
драма, социальная драма
США, 2017
Подводная эра
научная фантастика, приключения
Испания, 2017
Развод по-французски
комедия
Франция, 2016
Спарк: Герой Вселенной
комедия, приключения, семейное кино
Канада, Южная Корея, 2016
Спасатели Малибу
комедия
США, 2017
Чудо-женщина
боевик, приключения, фэнтези
США, 2017
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
боевик, комедия, приключения
США, 2017
Монстры юга
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью