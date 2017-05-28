У Брайана Фуллера есть идея для четвёртого сезона «Ганнибала»

Продюсер Брайан Фуллер
всё ещё надеется на то, что сможет возродить сериал «Ганнибал»
.
Брайан Фуллер: «У меня был разговор с Мартой Де Лаурентис, а также с Мадсом и Хью. Мы все очень взволнованы из-за перспективы возвращения к этой истории. Но есть некоторые препятствия, через которые нам предстоит пройти. Я надеюсь, что в сентябре права вернутся назад к Марте, а дальше всё уже зависит от Gaumont. Это единственный способ, с помощью которого мы снова сможем задействовать данных персонажей.
У меня есть замечательная идея для 4 сезона… Будет очень интересно раскрыть следующую главу в отношениях Уилла Грэма и Ганнибала Лектера. Я поделился с актёрами своими мыслями, и они им безусловно понравились. Кроме того, есть целая сюжетная линия, которую я собираюсь посвятить героине Кэтрин Изабелл, Марго Вергер, управляющей промышленностью Вергеров. Я бы хотел увидеть аналог истории с Джоан Кроуфорд и Pepsi, то есть чтобы Марго внесла изменения в мясокомбинаты Вергеров, сделала всё более человечным и в соответствии со стандартами PETA… Иными словами, в новом сезоне мы наверняка увидим, как горячая и властная лесбиянка Марго Вергер расправляется с мясной индустрией».
В ближайших планах Фуллера
- второй сезон «Американских богов»
, чья премьера намечена на вторую половину следующего года.
Напомним, «Ганнибал» был закрыт каналом NBC после выхода третьего сезона.
обсуждение >>