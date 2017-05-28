Блейк Лайвли узнает «Большую маленькую ложь»

Блейк Лайвли
сыграет в картине «Секрет мужа»
(The Husband's Secret).
Актриса также числится исполнительным продюсером проекта.
Лента будет основана на романе Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь»
, изданном в 2013 году. У бестселлера уже есть экранизация - одноимённый мини-сериал HBO
с Риз Уизерспун
, Николь Кидман
и Шэйлин Вудли
.
Зрителю поведают про трёх женщин, которых свела судьба в не самое простое для них время. Одна из них - Сесилия Фицпатрик - находит на чердаке письмо собственного мужа, на конверте которого написано «Вскрыть только после моей смерти». Вскрыв его, женщина изменила свою жизнь.
обсуждение >>