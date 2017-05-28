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Блейк Лайвли узнает «Большую маленькую ложь»

28 мая
2017 год

Новости кино >>
28 мая 2017
Блейк Лайвли сыграет в картине «Секрет мужа» (The Husband's Secret).

Блейк Лайвли

Актриса также числится исполнительным продюсером проекта.

Лента будет основана на романе Лианы Мориарти «Большая маленькая ложь», изданном в 2013 году. У бестселлера уже есть экранизация - одноимённый мини-сериал HBO с Риз Уизерспун, Николь Кидман и Шэйлин Вудли.

Зрителю поведают про трёх женщин, которых свела судьба в не самое простое для них время. Одна из них - Сесилия Фицпатрик - находит на чердаке письмо собственного мужа, на конверте которого написано «Вскрыть только после моей смерти». Вскрыв его, женщина изменила свою жизнь.
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