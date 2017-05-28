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«Отчаянная домохозяйка» оказалась «За бортом»

28 мая
2017 год

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28 мая 2017
Ева Лонгория присоединилась к актёрскому составу новой версии популярной комедии 80-х «За бортом».

Ева Лонгория

В фильме Боба Фишера и Роба Гринберга сюжет перевёрнут с ног на голову. На сей раз за бортом окажется мексиканский плейбой (Эухенио Дербес), после чего очнётся в больнице с амнезией и влюбится в мать-одиночку Кейт (Анна Фэрис).

Лонгории предстоит воплотить образ Терезы, близкой подруги Кейт и, по совместительству, её начальницы в пиццерии.

Съёмки ремейка стартуют в Канаде на следующей неделе, в прокат он выйдет в 2018 году.
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