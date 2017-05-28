«Отчаянная домохозяйка» оказалась «За бортом»

Ева Лонгория
присоединилась к актёрскому составу новой версии популярной комедии 80-х «За бортом»
.
В фильме Боба Фишера
и Роба Гринберга
сюжет перевёрнут с ног на голову. На сей раз за бортом окажется мексиканский плейбой (Эухенио Дербес
), после чего очнётся в больнице с амнезией и влюбится в мать-одиночку Кейт (Анна Фэрис
).
Лонгории
предстоит воплотить образ Терезы, близкой подруги Кейт и, по совместительству, её начальницы в пиццерии.
Съёмки ремейка стартуют в Канаде на следующей неделе, в прокат он выйдет в 2018 году.
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