Андрей Звягинцев получил в Каннах Приз жюри за «Нелюбовь»

Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь»
отмечена Призом жюри на Каннском биеннале
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Это уже третья награда, полученная известным российским режиссёром в Каннах. В 2011 году ему вручили Приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд» за «Елену»
, а в 2014-м его вместе с Олегом Негиным наградили за сценарий к «Левиафану»
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«Нелюбовь»
повествует о том, как мальчик сбегает из дома от родителей, которые находятся на грани развода. В российский прокат новая работа Звягинцева
выходит в День защиты детей, 1 июня
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70-й Каннский международный кинофестиваль
проходил на Лазурном берегу с 17 по 28 мая
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