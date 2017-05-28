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Андрей Звягинцев получил в Каннах Приз жюри за «Нелюбовь»

28 мая
2017 год

Новости кино >>
28 мая 2017
Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» отмечена Призом жюри на Каннском биеннале.

Андрей Звягинцев получил в Каннах Приз жюри за «Нелюбовь»

Это уже третья награда, полученная известным российским режиссёром в Каннах. В 2011 году ему вручили Приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд» за «Елену», а в 2014-м его вместе с Олегом Негиным наградили за сценарий к «Левиафану».

«Нелюбовь» повествует о том, как мальчик сбегает из дома от родителей, которые находятся на грани развода. В российский прокат новая работа Звягинцева выходит в День защиты детей, 1 июня.

70-й Каннский международный кинофестиваль проходил на Лазурном берегу с 17 по 28 мая.
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