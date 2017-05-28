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28 мая 2017
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«Золотую пальмовую ветвь» вручили картине Рубена Эстлунда «Площадь»
«Золотую пальмовую ветвь» вручили картине Рубена Эстлунда «Площадь»
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28 мая 2017
«Золотая пальмовая ветвь»
70-го Каннского международного кинофестиваля
досталась картине
Рубена Эстлунда «Площадь»
.
Гран-при биеннале получил
Робен Кампилло
за фильм
«120 ударов в минуту»
.
Лучшими актёрами фестиваля объявлены
Хоакин Феникс
(
«Ты никогда здесь не был»
) и
Дайана Крюгер
(
«Из ниоткуда»
).
София Коппола
(
«Роковое искушение»
) отмечена наградой за лучшую режиссуру.
70-й Каннский международный кинофестиваль
проходил с
17 по 28 мая
.
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