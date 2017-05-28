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«Золотую пальмовую ветвь» вручили картине Рубена Эстлунда «Площадь»

28 мая
2017 год

Новости кино >>
28 мая 2017
«Золотая пальмовая ветвь» 70-го Каннского международного кинофестиваля досталась картине Рубена Эстлунда «Площадь».

Рубен Эстлунд

Гран-при биеннале получил Робен Кампилло за фильм «120 ударов в минуту».

Лучшими актёрами фестиваля объявлены Хоакин Феникс («Ты никогда здесь не был») и Дайана Крюгер («Из ниоткуда»). София Коппола («Роковое искушение») отмечена наградой за лучшую режиссуру.

70-й Каннский международный кинофестиваль проходил с 17 по 28 мая.
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фильмы
120 ударов в минутуИз ниоткудаПлощадьРоковое искушениеТы никогда здесь не был

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«Золотую пальмовую ветвь» вручили картине Рубена Эстлунда «Площадь» фотографии
Хоакин Феникс
Дайана Крюгер
«120 ударов в минуту»
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