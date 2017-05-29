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Элизабет Мосс будет заражать людей брюшным тифом

29 мая
2017 год

Новости кино >>
29 мая 2017
Элизабет Мосс, звезда сериала «Рассказ служанки», сыграет главную в роль в новом проекте компаний Annapurna Television и BBC America «Лихорадка». Актриса также возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера.

Элизабет Мосс будет заражать людей брюшным тифом

Новый мини-сериал будет основан на одноименном романе писательницы Мэри Бет Кин и расскажет историю первой известной здоровой носительницы брюшного тифа — Мэри Маллон. Женщина, работая поваром в Нью-Йорке начала XX века, заразила этой болезнью около 50 человек, после чего ей дали прозвище Тифозная Мэри.

Мосс приобрела права на книгу и отправила материал Филу Моррисону, который согласился стать режиссёром и исполнительным продюсером драмы. Сроки работы над сериалом не уточняются.
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Элизабет Мосс будет заражать людей брюшным тифом фотографии
Элизабет Мосс будет заражать людей брюшным тифом фотографии
Элизабет Мосс будет заражать людей брюшным тифом фотографии
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