Amazon снимет сериал о Клеопатре и её романах

Компания Amazon Studios приступила к работе над драматическим сериалом «Клеопатра», который расскажет о легендарной египетской царице.
Многосерийная историческая драма расскажет о жизни Клеопатр, которая запомнилась не столько мудрым правлением, сколько романами с Юлием Цезарем и Марком Антонием. В сериале зритель увидит, как Клеопатра, чья жизнь висела на волоске во время кровавого государственного переворота, сумела воспользоваться своей красотой и хитростью, чтобы вернуть себе трон.
Заниматься проектом будут создатели успешного сериала о приключениях морских разбойников «Чёрные паруса»
— Джонатан Е. Стейнберг, Роберт Ливайн и Дэн Шотц
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