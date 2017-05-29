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Amazon снимет сериал о Клеопатре и её романах

29 мая
2017 год

Новости кино >>
29 мая 2017
Компания Amazon Studios приступила к работе над драматическим сериалом «Клеопатра», который расскажет о легендарной египетской царице.

Amazon снимет сериал о Клеопатре и её романах

Многосерийная историческая драма расскажет о жизни Клеопатр, которая запомнилась не столько мудрым правлением, сколько романами с Юлием Цезарем и Марком Антонием. В сериале зритель увидит, как Клеопатра, чья жизнь висела на волоске во время кровавого государственного переворота, сумела воспользоваться своей красотой и хитростью, чтобы вернуть себе трон.

Заниматься проектом будут создатели успешного сериала о приключениях морских разбойников «Чёрные паруса»Джонатан Е. Стейнберг, Роберт Ливайн и Дэн Шотц.
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Amazon снимет сериал о Клеопатре и её романах фотографии
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