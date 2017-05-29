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Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга

29 мая
2017 год

Новости кино >>
29 мая 2017
Вышел трейлер новой криминальной комедии Стивен Содерберга «Удача Логанов» с командой эксцентричных персонажей в исполнении знаменитых актеров - Дэниэла Крэйга, Ченинга Татума и Адама Драйвера.



В центре сюжета новой картины два брата, Джимми (Татум) и Клайд (Драйвер) Логаны, которые задумали совершить крупное ограбление во время гонки Coca-Cola 600 race в Северной Каролине. Чтобы осуществить свой план они заручаются поддержкой профессионального вора Джо Бэнга (Крэйг). Проблема только в том, что Джо в данный момент находится под арестом, так что для начала Логаны планируют освободить будущего сообщника.

Картина выйдет в американский прокат 18 августа, а вот судьба фильма в России пока неизвестна.
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Адам ДрайверДэниэл КрэйгСтивен СодербергЧеннинг Татум

фотографии >>
Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга фотографии
Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга фотографии
Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга фотографии
Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга фотографии
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