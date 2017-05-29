Ченнинг Татум и Адам Драйвер побратались в новом трейлере фильма Содерберга

В центре сюжета новой картины два брата, Джимми (Татум) и Клайд (Драйвер) Логаны, которые задумали совершить крупное ограбление во время гонки Coca-Cola 600 race в Северной Каролине. Чтобы осуществить свой план они заручаются поддержкой профессионального вора Джо Бэнга (Крэйг). Проблема только в том, что Джо в данный момент находится под арестом, так что для начала Логаны планируют освободить будущего сообщника.
Картина выйдет в американский прокат 18 августа, а вот судьба фильма в России пока неизвестна.
обсуждение >>