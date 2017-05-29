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Вдовиченков и Деревянко вышли в открытый космос в трейлере фильма «Салют-7»

29 мая
2017 год

Новости кино >>
29 мая 2017
Кинокомпания СТВ опубликовала первый трейлер фильма «Салют-7», сюжет которого основан на реальных событиях, связанных со спасением одноимённой космической станции.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=XY8eYVXJO8g&app=desktop

Картина режиссера Клима Шипенко рассказывает о советской станции «Салют-7», которая находилась на орбите в беспилотном режиме. В 1985 году станция перестала отвечать на сигналы ЦУПа, после чего возникла угроза ее падения. Чтобы не допустить этого, на станцию отправили опытных космонавтов Владимира Джанибекова и Виктора Савиных, которым пришлось впервые в мире стыковаться в космосе с неуправляемым объектом.

Главные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Мария Миронова, Оксана Фандера и Любовь Аксёнова.

Премьера ленты «Салют-7» состоится осенью 2017 года.
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Вдовиченков и Деревянко вышли в открытый космос в трейлере фильма «Салют-7» фотографии
Вдовиченков и Деревянко вышли в открытый космос в трейлере фильма «Салют-7» фотографии
Вдовиченков и Деревянко вышли в открытый космос в трейлере фильма «Салют-7» фотографии
Вдовиченков и Деревянко вышли в открытый космос в трейлере фильма «Салют-7» фотографии
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