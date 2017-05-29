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Marvel нашли режиссёра для фильма о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе

29 мая
2017 год

Новости кино >>
29 мая 2017
Стало известно, кто станет режиссёром официального спин-оффа фильма «Человек-паук: Возвращение домой», в котором речь пойдет о Серебряном Соболе и Чёрной Кошке. Руководство студии Sony Pictures посадило в режиссёрское кресло Джину Принс-Байтвуд («Тайная жизнь пчел»), она же займётся разработок нового сценария картины.

О сюжете фильма пока мало что известно, но отмечается, что он никак не будет пересекаться с происходящим в новых фильмов о Человеке-пауке.

Marvel нашли режиссёра для фильма о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе

Персонаж Чёрная Кошка дебютировала в серии комиксов The Amazing Spider-Man в конце 70-х годов. Девушка по имени Фелиция Харди унаследовала от своего отца страсть к воровству и поразительную ловкость. По сюжету комиксов Харди влюбилась в Человека-паука, после чего завязала с преступным прошлым.

Персонаж Серебряный Соболь был создан в середине 80-х годов. Сильвер Саблинова во вселенной Marvel работает наёмницей и главой крупной компании Silver Sable International.
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Человек-паук: Возвращение домой

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Marvel нашли режиссёра для фильма о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе фотографии
Marvel нашли режиссёра для фильма о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе фотографии
Marvel нашли режиссёра для фильма о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе фотографии
Marvel нашли режиссёра для фильма о Чёрной Кошке и Серебряном Соболе фотографии
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