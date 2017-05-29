«Спасатели Малибу» с Заком Эфроном и Дуэйном Джонсоном получат сиквел

Несмотря на разгромныеhttp://kino-teatr.ru/kino/news/y2017/5-5/11749/
рецензии кинокритиков и низкие оценки от зрителей создатели ремейка «Спасателей Малибу»
планируют снимать сиквел картины.
Сообщается, что во вторую часть вернутся исполнители главных ролей Зак Эфрон
и Дуэйн Джонсон
. В интервью Variety продюсер «Спасателей Малибу» рассказал: «У нас уже запланирована замечательная история. Мы вернем Шэннона и Свифта, которые написали сценарий к первой части, и я знаю, что в продолжении появятся Дуэйн, Зак и девушки. Мы собираемся отправить их за океан, это будет очень круто»
.
Студия Paramount Pictures пока официально не подтвердила новости о будущем сиквеле. Вероятно, решение будет принято после подсчёта кассовых сборов первого фильма.
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