Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало» с готичным Александром Петровым

Сюжет фильма разворачивается в 1829 году. Молодой писатель Николай Гоголь и следователь Яков Гуро отправляются в село Диканька, чтобы расследовать загадочные убийства девушек. Героям предстоит встретиться со сверхъестественным злом. Параллельно с расследованием преступления Гоголь пишет «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Режиссером ленты стал Егор Баранов («Саранча»). Картина «Гоголь. Начало» станет первой из четырех частей многосерийного художественного фильма, её премьера состоится 31 августа. Остальные три выйдут в прокат с интервалами в полтора месяца.
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