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Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало» с готичным Александром Петровым

29 мая
2017 год

Новости кино >>
29 мая 2017
Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало», главные роли в котором исполнили Александр Петров и Олег Меньшиков.



Сюжет фильма разворачивается в 1829 году. Молодой писатель Николай Гоголь и следователь Яков Гуро отправляются в село Диканька, чтобы расследовать загадочные убийства девушек. Героям предстоит встретиться со сверхъестественным злом. Параллельно с расследованием преступления Гоголь пишет «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Режиссером ленты стал Егор Баранов («Саранча»). Картина «Гоголь. Начало» станет первой из четырех частей многосерийного художественного фильма, её премьера состоится 31 августа. Остальные три выйдут в прокат с интервалами в полтора месяца.
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Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало» с готичным Александром Петровым фотографии
Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало» с готичным Александром Петровым фотографии
Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало» с готичным Александром Петровым фотографии
Вышел тизер-трейлер фильма «Гоголь. Начало» с готичным Александром Петровым фотографии
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№ 1
JemmaM   29.05.2017 - 21:17
О, хоспади! или, как пели в одной известной оперетте - "за что, за что, о, боже мой!".... читать далее>>
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